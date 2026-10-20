Familientheatermärchen ab 5 Jahren.

Mit „Die Bremer Stadtmusikanten“ bringt das mehrfach ausgezeichnete theater mimikri das berühmte Märchen der Brüder Grimm als fantasievolles Familientheater auf die Bühne. Die liebevoll inszenierte Aufführung erzählt die Geschichte von Esel Emil, Hund Kuno, Katze Karla und Hahn Harald, die gemeinsam den Aufbruch in ein neues Leben wagen. Mit Schauspiel, Maskenspiel, farbenprächtigen Kostümen, Musik und viel Humor entsteht ein spannendes Theatererlebnis für Kinder ab 5 Jahren und die ganze Familie. Zwischen Abenteuer, Freundschaft und Mut begeistert die Inszenierung mit Witz, Gefühl und tierisch guter Musik.

Esel Emil hat genug vom Schleppen schwerer Mehlsäcke und macht sich mit seiner Mandoline auf den Weg in die Freiheit. Unterwegs begegnet er Hund Kuno, Katze Karla und Hahn Harald – vier Tiere, die ihrem bisherigen Schicksal entkommen wollen. Gemeinsam beschließen sie, in Bremen Stadtmusikanten zu werden.

Auf ihrer Reise wächst aus den sehr unterschiedlichen Charakteren nach und nach ein ungewöhnliches Orchester zusammen. Dabei geraten die vier nicht nur immer wieder aneinander, sondern erleben auch jede Menge turbulente und komische Situationen. Als ihr Weg schließlich durch einen dunklen Wald führt, wartet bereits das nächste Abenteuer auf sie: das Haus einer Räuberbande.

Das theater mimikri erzählt die bekannte Geschichte mit viel Einfühlungsvermögen, Musik und lebendigem Schauspiel. Maskenspiel, fantasievolle Kostüme und ein stimmungsvolles Bühnenbild schaffen eine märchenhafte Atmosphäre, die Kinder ebenso begeistert wie Erwachsene.