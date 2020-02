Die Tübinger Schauspielerin Janne Wagler nimmt das Publikum mit auf eine Reise nach Israel. In szenischen Miniaturen verknüpft sie dort Erlebtes mit biografischem Material. Sie baut Brücken aus Licht und Schatten. Eine poetisch- dokumentarische Spurensuche.

Ein dokumentarisches Licht-und Schattenspiel von und mit Janne Wagler.

Ausgangspunkt für diese Performance sind sehr persönliche Texte der Künstlerin, die in Israel entstanden. Die Schauspielerin Janne Wagler arbeitete von 2015 bis 2018 für mehrere Monate als Freiwillige in einem Altersheim für Überlebende des Holocaust in Haifa und in einem Hospiz in Jerusalem. An einem beispiellosen Ort, auf der Nahtstelle zwischen jüdischem und arabischem Teil von Jerusalem, liegt dieses Hospiz, in dem Juden, Christen und Muslime zusammenkommen, ihre letzte Zeit gemeinsam miteinander verbringen. Die Zeit in Jerusalem war geprägt von Unruhen, die so mancher Einheimische in Israel als dritte Intifada bezeichnet. Da hinein geriet die Schauspielerin, war täglich konfrontiert mit dem aktuellen Konflikt, mit den tiefen Zerrüttungen, die in der israelischen Gesellschaft ständig präsent sind. Ihre Neugier hat sie zu den unterschiedlichsten Orten und Menschen gebracht, sie fragte nach, hörte zu. Sie lernte das Land und seine Menschen kennen und lieben.

Aufgewachsen in der DDR, geflüchtet noch vor dem Mauerfall über die ungarische Grenze, entdeckte die Künstlerin in Israel jene Momente, wo die eigene Biografie sich mit der Geschichte kreuzt. "Die Brücke nach Haifa" ist eine Spurensuche, eine Reise zu sich selbst, zur Familie. Texte von hoher Dichte und eine Schauspielerin, die mit wenigen Mitteln atmosphärische Bilder erzeugt, nehmen die Zuschauer mit auf eine Reise in ein außergewöhnliches Land. (www.theater-gobelin.de)