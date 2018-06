Die buckelige Angelika

Der großartige Tenor Boris Cadori läßt eine Première platzen. Er kann den Anblick einer Buckeligen im Publikum nicht ertragen. Ein Aufschrei in den Medien zwingt ihn dazu, sich mit Angelika scheinbar zu versöhnen: Ein gemeinsames Foto für die Presse rettet sein Image und Angelika kann ihr Glück nicht fasse. Die Menschen in ihrer Umgebung, allen voran der zu kurz gekommene Hausmeister Cycek wollen auch etwas vom Kuchen abbekommen …Die 1983 von dem Münchner Autor und Filmregisseur Jörg Graser geschriebene Tragikkomödie besticht durch ihre Aktualität in Zeiten von Inclusion und Sozialem Netzwerkgeflittere sowie der Figurenzeichnung von Menschen in unaufgelösten Konflikten.