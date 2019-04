In seinem dritten Soloprogramm geht der Träger des Deutschen Kabarettpreises der Frage nach, was uns zum Menschen macht: Bildung? Wahlrecht? Oder doch nur freies WLAN?

Warum wird die Welt nicht klüger, wenn der Zugang zu Wissen noch nie so leicht war? Warum verarmen Menschen, bei all dem Reichtum der Welt? Woher kommen Hass, Fanatismus und Turbo-Abi? Wer ist schuld an diesem Elend? Und wer trägt eigentlich die Bürde des weisen Mannes?

Zum Schreien traurig und schockierend lustig. Dunkel und hoffnungsvoll. Politisches Kabarett auf der Höhe der Zeit.

Deutscher Kabarett-Preis 2016 (Förderpreis)St. Ingberter Pfanne / Stuttgarter Besen in SilberKleinkunstpreis des Landes Baden-Württemberg (Förderpreis) / Dresdner SatirepreisTuttlinger Krähe in Silber / Das schwarze Schaf in Silber / u.v.m.