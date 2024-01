Musical Generations

auchen Sie ein in die Welt des Musicals. Junge Künstlerinnen und Künstler präsentieren ein musikalisches Programm, das die Herzen eines jeden Musical-Liebhabers höher schlagen lässt. Das Publikum wird auf eine emotionale Reise mitgenommen, die von den klassischen Hits bis zu den neuesten Ohrwürmern reicht. Noah Kresse und Dina Tanzmann performen zusammen mit Viviane Steffens und Ben Retetzki unter anderem gefühlvolle Melodien aus „West Side Story“, „My Fair Lady“ und mitreißende Songs aus „Moulin Rouge“, „RENT“ und bekannten Disney-Filmen. Dieser Freitagabend verspricht eine unvergessliche Zeit voller Musik, Leidenschaft und Entertainment. Als Zuschauer werden Sie in eine Welt entführt, in der Träume wahr werden und Geschichten durch Lieder erzählt werden. – Ein Abend, den man nicht verpassen sollte.