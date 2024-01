Crunchy Groove: Knusprig, knackige Grooves mit Gänsehautfeeling! Musikalische Leckerbissen aus der Lunch-Box des Rock/Pop/Blues und Soul Genres. Großartige Coverversionen verschiedenster Interpreten. Wobei die 5-köpfige Band nie vergisst ihren eigenen Stempel drauf zu drücken.Die bezaubernde und fabelhafte Sängerin (Laura Luchian) lässt keine Wünsche im Bereich des Rock/Pop/Blues und Soul offen. Die fabelhaften Beats und Grooves von Schlagzeug (Robert Illg) und Bass (Jochen Trompler), die bestechenden Soli der Keyboards (Thomas Schönhaar) und der Gitarre (Bernd Prinzing) sind der Garant für unvergessliche Momente! Crunchy Groove at its Best!

Laura Luchian – Gesang | Bernd Prinzing – Gitarre, Gesang | Jochen Trompler – Bass, Gesang | Thomas Schönhaar – Keyboards, Rhodes, Hammond | Robert Illg – Schlagzeug