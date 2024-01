Songs und Lyrics – ein Sonntagmorgen mit der Gruppe TAKTLOS und Marita Kasischke

Wenn Angelina mit Bonnie & Clyde über Fields of Gold wandeln, um My Girl zu fragen: When will I see you again oder ob sie sich auf dem Blueberry Hill zu einem Little Prayer unter Guarda le Stelle treffen…. dann ist vermutlich gerade die Band Taktlos auf der Bühne. Pop, Swing, Balladen, Canzone, Soul, Jazz – Deutsch, Englisch, Italienisch – die volle Breite der Genres nutzt die Band für ihr Repertoire. Dabei gibt es nur ein zwingendes Auswahlkriterium: Spaß muss es machen – der Band und dem Publikum.