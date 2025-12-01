Die Chemie des Lebens – 3D

ab 10 Jahren

bis

experimenta: Science Dome Experimenta-Platz, 74072 Heilbronn

Was haben alle lebenden Dinge gemeinsam? Wie klein sind Moleküle wirklich? Was passiert in unseren Zellen, nachdem wir etwas gegessen haben?

In „Chemie des Lebens“ wirst du auf ein Abenteuer gehen, um Antworten auf diese Fragen und viele mehr zu finden. Der Film ermöglicht es dir, die molekulare Welt auf völlig neue Weise zu erleben und konzentriert sich auf chemische Prozesse, die für alles Leben auf der Erde unerlässlich sind. Außerdem kannst du erleben, wie es ist, aus einer Elektronenkanone in einem Elektronenmikroskop geschossen zu werden, tief in ein Blatt hineinzureisen und im neuronalen Netzwerk des menschlichen Gehirns zu schweben. Produziert vom Norrköping Visualization Center C im Rahmen des WISDOME Projekts.

experimenta: Science Dome Experimenta-Platz, 74072 Heilbronn
bis
bis
bis
bis
