Die Chippendales "Get Naughty! World Tour"

Nicht ohne Grund steht der Name "Chippendales" im erotisch-ästhetischen Entertainment-Bereich für Frauen weltweit auf Platz 1. Die Chippendales bleiben die unerreichten Originale.

Ihr Markenzeichen die Collars & Cuffs ist weltweit bekannt und wird oft kopiert. Allerdings kann es keine andere Show dieser Art mit den Chippendales in Stil, Professionalität und Sexappeal aufnehmen. Denn die Show hat sich stetig mit den Ansprüchen ihrer Besucher weiterentwickelt.

Eine komplett neue spektakuläre Lichtshow, beeindruckende Choreographien und neueste LED-Leinwände sorgen neben den durchtrainierten Körpern für ein vollkommenes Fest der Sinne! Die Show verspricht nicht nur Action und Leidenschaft pur, sondern auch Romantik! Der Live-Gesang bringt Frauenherzen zum Schmelzen und sorgt für Gänsehautmomente.

Die Geschichte der Chippendales, die vor 40 Jahren in den USA begann, spricht für sich. Seit 1979 bietet die Show, die oft kopiert, aber nie erreicht wurde, genau das, was sich alle Damen wünschen: Die Chippendales mit den berühmten „collars and cuffs“ (Kragen und Manschetten) sind Männer wie aus dem Bilderbuch, die mit ihren makellosen Bodies und leidenschaftlichen Choreografien die weiblichen Fans Abend für Abend in Ekstase versetzen. Neben der in Las Vegas im legendären Rio All-Suites Hotel and Casino ansässigen Revue touren die Chippendales Jahr für Jahr über den ganzen Globus.

Die niveauvollste Revueshow für Frauen ist dabei immer einer Prämisse treu geblieben: Die Chippendales wollen Frauen auf Händen tragen! Manchmal sogar im wörtlichen Sinne! Bei dem Original aus Las Vegas ist das ausgelassene Party machen mit den Ladies Programm. Ihr Kreischen ist die größte Motivation für die Hotties. Die mitreißende Revue verlässt jede, aber auch wirklich jede Besucherin mit einem Lächeln auf dem Gesicht.