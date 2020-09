Die Corona-Pandemie und der Verschwörungsvirus

Die Corona-Pandemie und die auf sie folgenden Beschränkungen ab Mitte März 2020 sorgten für starke Verwerfungen in der Gesellschaft. Gegen die Beschränkungen gingen ab Anfang April Tausende auf die Straße. Doch sie demonstrierten nicht nur gegen die Einschränkungen, sondern vertraten auch Verschwörungserzählungen. Demnach würden finstere Mächte hinter der Corona-Krise stecken. Die Suche nach Schuldigen an der Pandemie und die Beschränkungen führte viele Menschen auf das verschwörungsideologische Glatteis. Problematisch daran ist u.a., dass Verschwörungsideologien strukturell anschlussfähig an den Antisemitismus sind.

Über die Proteste und ihre problematischen Inhalte referiert Lucius Teidelbaum, freier Journalist und Buchautor.