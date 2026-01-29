DIE CORRECTIV-STORY

Lesetour mit David Schraven.

Erst im Februar letzten Jahres war Jean Peters von Correctiv mit seiner Geheimplan-Recherche „Schwarz, Rot, Braun” bei uns im ausverkauften Haus. Es gab auch zahlreiche Zeitungsartikel dazu. Nun folgt die Hintergrund- und Gründungsgeschichte von Correctiv.

Vor über zehn Jahren begann alles mit ein paar Fragen: Wie wäre es, wenn man das Beste einer Zeitung nimmt und den langweiligen Kram drum herum einfach weglässt? Wie wäre es gar, wenn Joseph Beuys recht hätte und jeder Mensch Journalist sein könnte? Was würde sich ändern, wenn man dann noch Kunst, Bildung und Jugendliche ernst nähme? Was wäre, wenn man sogar Formate sprengt?

David Schraven, Gründer und Publisher von Correctiv, kommt nach Reutlingen und spricht mit uns darüber.