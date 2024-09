Die Crailsheimer Innenstadt

Grundsätze des Wiederaufbaus und Perspektiven für die Innenstadtentwicklung.

Der baulich-architektonische Zustand und damit das äußere Erscheinungsbild einer Innenstadt ist ein wesentlicher Faktor für ihre Attraktivität. Der Crailsheimer Innenstadt in ihrem heutigen Erscheinungsbild wird diesbezüglich in der öffentlichen Wahrnehmung, abgesehen von den historischen Highlights wie Johanneskirche, Spitalareal oder Rathaus/ Liebfrauenkapelle, eine bauliche und architektonische Substanz häufig abgesprochen. Dabei ist der Umgang mit der historischen Bausubstanz eine zentrale Frage in einer Gesamtstrategie zur künftigen Entwicklung der Innenstadt.

Der Vortrag stellt die Grundsätze des Wiederaufbaus Crailsheims nach 1945 dar und versucht daraus Perspektiven einer künftigen Innenstadtentwicklung abzuleiten.

Eine Veranstaltung des Stadtarchivs und des Crailsheimer Historischen Vereins.