Die Csárdásfürstin

Sweet and spicy: Sylva Varescu, eine gefeierte Chansonnière aus Budapest, liebt den Fürsten Edwin Ronald von und zu Lippert-Weylersheim und er liebt sie und verspricht ihr die Ehe.

Muss aber dann zum Manöver und außerdem auf Wunsch seiner Eltern eine andere heiraten. Dazu kommen noch ein lustiger Freund und viel Champagner… Soweit das übliche Operetten-Sujet, wobei in diesem Stück sehr viel Kritik steckt. Premiere des Erfolgsstücks war im November 1915, zu einer Zeit, in der die alte Welt im Ersten Weltkrieg versank. Ist gerade das das Geheimnis des sensationellen Erfolgs des Werks bis heute? Es spiegelt sich noch einmal die ganze dekadente Fülle der ausklingenden K.u.K.-Monarchie wider – wo sich am Ende aber alles in einem einzigen großen Gelächter auflösen darf. Das geht leider nur auf der Theaterbühne! Freuen Sie sich auf ein buntes Bühnentreiben – in der musikalischen Originalfassung – zwischen Heiterkeit und Schwermut, mit einem sing- und spielfreudigen Ensemble.

Geplante Besetzung: Reporter/Kriegs-Berichterstatter N.N.; Sylva Varescu, Varieté-Sängerin Heidi Manser; Edwin, ein Fürstensohn, ihr Verehrer Zsolt Haja; Boni/Bonifaziu, ein Graf, Kumpan Edwins Fady Jeanbart; Stasi/Anastasia, eine Comtesse, Cousine Edwins Catalina Paz; Feri, ein Adeliger, Kumpel Edwins Martin Mairinger; Leopold Maria, Fürst von und zu Lippert-Weylersheim N.N.; Varietédamen, deren Kavaliere und ein Notar Solist/innen der Festspiele Musikwelten

Donau Philharmonie Wien & Solistinnen & SolistenLeitung: Manfred Müssauer