Die Durstigen - Wer hier wen?

von Wajdi Mouawad

Audio Walk & Interview-Performance-Abend mit dem Citizen.KANE.Kollektiv

Der Durst nach Leben in einer Welt ohne Zukunft bestimmt die jugendlichen Figuren in Wajdi Mouawads Stück Die Durstigen. Ein Audiowalk durch die Stuttgarter Innenstadt macht den Text aktuell und lebendig. Zu hören gibt es den Text als ein Hörspiel über das Thema „Leben ohne Schönes macht das Schöne hässlich!“. Zu sehen gibt es die Stuttgarter Innenstadt. Den abendlichen Eckensee, Treffpunkt vieler Jugendlicher während der Corona-Pandemie und Ausgangspunkt der Ereignisse in der Innenstadt im Juni 2020.

Den Teilnehmer*innen des Audiowalks und den Jugendlichen stellen sich die gleichen Fragen: Warum bist Du heute Morgen aufgestanden? Was ist für Dich Glück? Anschließend diskutiert Die Kollektionentgegen der allgemeinen Stimmung Lösungsmöglichkeiten für eine Welt mit Zukunft. Auf der Suche nach Antworten werden akute Probleme wie institutioneller Machtmissbrauch und struktureller Rassismus zum Thema. Wir haben jeden Abend unterschiedliche Gäste in den KULTUR KIOSK im Züblin- Parkhaus eingeladen. Interviews treffen auf künstlerische Aktionen und Live-Musik. Ein ganz normaler, multimedial-theatraler, Live-Research- und Performance-Abend.