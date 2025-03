Die Deutsche Fachwerkstrasse: Vom Neckar zum Bodensee und Schwarzwald

Die im Jahr 1990 ins Leben gerufene Deutsche Fachwerkstraße erstreckt sich von der Elbmündung im Norden bis zum Bodensee im Süden. Sie führt zu Städten und Gemeinden mit bemerkenswerten Fachwerkbauten. Wir besuchen die sternförmige Regionalstrecke in Süddeutschland, von Mosbach im Neckartal bis Sasbachwalden im Schwarzwald sowie Meersburg am Bodensee. 30 Fachwerkorte mit mittelalterlichem Flair liegen an dieser Strecke und präsentieren die verschiedensten Stile des südwestdeutschen Fachwerks, überwiegend bestehend aus dem „alemannischen“ und „fränkischen“ Fachwerktyp. Dass das südwestdeutsche Fachwerk so facettenreich ist, ergibt sich aus dem langen Zeitraum seiner Entstehung, den verschiedensten Konstruktionsformen und dem daraus resultierenden gestalterischen Reichtum. Um Anmeldung wird gebeten!