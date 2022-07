Die Deutschland Tour kommt nach Calw

Die Deutschland Tour ist das größte Radrennen des Landes. Die Rundfahrt lockt die weltbesten Radsport-Profis in die Region. In diesem Jahr führt die Strecke an fünf Tagen von Thüringen über Hessen nach Baden-Württemberg. Und auf der vierten Etappe ist Calw dabei.

Am 28. August ist Gänsehaut garantiert, denn Calw ist ein wichtiger Teil dieses einmaligen Spitzensport-Erlebnisses! Auf dem Weg von Schiltach nach Stuttgart durchquert die Deutschland Tour die Ortsteile Holzbronn und Stammheim. Für die Radsport-Profis geht es an diesem Tag um Alles: auf den 188 Kilometern vom Schwarzwald in die Landeshauptstadt wird der Gesamtsieger der Deutschland Tour 2022 gesucht! Diesen Höhepunkt der Deutschland Tour erleben auch 3.000 Hobbyradsportler*innen, die auf zwei Strecken kurz vor den Profis die Region Stuttgart entdecken dürfen.

Die Calwer und Calwerinnen werden der Deutschland Tour einen würdigen Empfang bieten. Das freut die Profis auf ihren Rädern und ein Millionenpublikum in 190 Ländern, in die das Rennen übertragen wird. Die Karawane von Deutschlands wichtigstem Radsport-Ereignis zieht voraussichtlich zwischen 14:01 Uhr und 14:14 Uhr durch Holzbronn und Stammheim. Ausgehend von Station Teinach (L 348), weiter über B 463 und K 4302 bis Stammheim „erfahren“ die Profis Calw. Als Besonderheit hält Calw einen sportlichen Höhepunkt bereit. Es wird um wertvolle Punkte bei der Bergwertung in Holzbronn (auf Höhe Lindachhof (14:09 Uhr )gekämpft.

Weitere Infos finden Sie auf Website der Deutschland Tour: www.deutschland-tour.com.

Helfergruppen gesucht! Wer dieses Spitzensport-Event hautnah erleben möchte, kann sich beim Veranstalter als Streckenposten-Gruppe (mindestens 5 Personen) registrieren. Entlang der Strecke zwischen Schiltach und Stuttgart kann so das Mithelfen bei den Sperrmaßnahmen mit dem Anfeuern der Profis kombiniert werden. Eine Aufwandsentschädigung gibt es sogar dazu. Einfach auf der Veranstaltungswebsite www.deutschland-tour.com das Formular unter „Helfer werden“ ausfüllen.