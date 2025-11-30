Auf dem Höhepunkt seiner schriftstellerischen Karriere verlässt Xaver seine langjährige große Liebe, die Deutschlehrerin Mathilda – ohne ersichtlichen Grund, ohne jegliche Vorwarnung und ohne eine Erklärung.

Scheinbar zufällig begegnen sich die beiden nach vielen Jahren wieder. Sie durchleben eine intensive Begegnung widersprüchlichster Gefühle, gipfelnd in Liebe und Hass in ihren Extremen. Schonungslos wird in der Vergangenheit gewühlt. Dabei kommen sie einem ungeahnten Geheimnis auf die Spur …

Ein fesselnder Beziehungskrimi nach einem Roman von Judith W. Taschler.

Susanne Odermatt, Patrick Boog – Schauspiel

Thomas Krauß – Bühnenfassung

Marcelo Diaz – Regie

Andreas Wagner – Ausstattung, Videos, Lichtkonzept

Eric Scherrer – Technik