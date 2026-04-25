Alltagsferne Bewegungen und Begegnungen

Der reifere Körper birgt einen enormen Reichtum an Bewegung und Beweglichkeit, den wir über das Tanzen erfahren können.

Zeitgenössische Tanz- und Improvisationstechniken aktivieren ein neues Körperbewusstsein, ein vielfältiges Ausdruckspotential und erweitern unsere Erfahrungen über die Schönheit des Alters in Bewegung. Wir nähern uns der Kunstfertigkeit im Tanz aus ungewohnten Perspektiven und gehen spielerisch in tänzerischen Austausch in Duetten oder kleineren Gruppen. Der Workshop ist offen für alle Menschen, die sich gerne bewegen. Bitte eine Decke und bequeme Kleidung mitbringen.

Lisa Thomas ist Tänzerin, Performerin, Choreografin und Dozentin. Der Fokus ihrer künstlerischen Arbeit liegt in intergenerativen, interdisziplinären Projekten, live improvisierten Performances und im multimedialen Format »Dance Your Skin« in einer feministischen Recherche zur Ästhetik des alternden Körpers im Tanz. Sie ist Gründerin und künstlerische Leiterin des Altentanztheaters »Zartbitter« und des Festivals VielFalten an der Tanz- und Theaterwerkstatt Ludwigsburg sowie Mitgründerin der Initiative Tanzkunst und Alter beim Bundesverband Aktion Tanz und Mitglied im Bundesarbeitskreis Seniorentheater des BDAT. 2018 – 2025 war sie im Team der Künstlerischen Leitung der Plattform für Improvisationskunst SAAL FREI und Geschäftsführerin der Instant Act Stuttgart gUG.