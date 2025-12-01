Die digitale Zukunft – verständlich erklärt!

Die Digitalisierung prägt unseren Alltag – ob im Beruf, im Gesundheitswesen oder im Straßenverkehr. Doch was genau steckt hinter Begriffen wie „Big Data“, „Industrie 4.0“ oder „Kryptowährungen“?

Die Vortragsreihe vermittelt einen fundierten und verständlichen Einblick in die digitale Welt – ohne Vorkenntnisse. Roland Ley führt Schritt für Schritt durch die wichtigsten Themen: von den Grundlagen der Digitalisierung über Technik und Anwendungen in Industrie und Medizin bis hin zu autonomen Fahrzeugen, Bots, Big Data und Kryptowährungen. Jeder Vortrag bietet außerdem Raum für Fragen und Diskussionen. Ob privat, beruflich oder aus allgemeinem Interesse – lernen Sie mit uns, die digitale Entwicklungen besser zu verstehen und einzuordnen.

