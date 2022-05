Die Dinge singen hör ich so gerne – Listening Performance

996 sitzende, kauernde, stehende und liegende Wesen, Vogelwesen, Kuhwesen, Drachen- und Pferdegestalten, Doppelwesen und Halbhalbe – die Künstlerin Alice Cantaluppi erbte von ihrem Vater eine facettenreiche Sammlung mit komplexem Erbe, als deren Verwahrer*in sie sich sieht. Versuche der geschichtlichen Einordnung treffen auf Fragen der Verantwortung, Fragen nach ihren Bedeutungen in unterschiedlichen Kontexten. Beziehungslinien wie die zwischen Tochter und Vater, zwischen Menschen und Dingen, oder den Dingen und ihren Resonanzfeldern sind Gegenstand von Cantaluppis Einblick in den Prozess der Befragung und Aufarbeitung dieses Erbes. Hier schließt die Performance der Sängerin Ulrike Bartusch an, die inmitten der Installation stattfindet.

Der Besuch der Performance ist im Eintrittspreis für die Ausstellung enthalten: Erwachsene 10 Euro, ermäßigt 5 Euro, Gruppen ab 10 Personen je 8 Euro.