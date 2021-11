Die Dirigentin

Eine Frau am Pult — das gilt immer noch als Sensation und wird als Ausnahmeerscheinung dargestellt. Denn Dirigenten gehören zu den letzten Männerdomänen unserer Gesellschaft. Noch immer. Davon erzählt der Film, der auf wahrer Geschichte von Antonia Brico basiert, die die erste Dirigentin der Welt wurde. Nach ihrem Debüt bei den Berliner Philharmonikern im Februar 1930 arbeitete Brico mit den San Francisco Symphonikern und Hamburger Philharmonikern zusammen. 1934 wurde sie Dirigentin des neu gegründeten Frauensinfonieorchesters, aus dem 1939 das Brico-Symphonieorchester hervorging. 1938 dirigierte Brico als erste Frau die New York Philharmonic und 1939 das Federal Orchestra. Während einer Europatournee wurde Brico von Jean Sibelius eingeladen, das Helsinki Symphony Orchestra zu dirigieren. Brico ließ sich 1942 in Denver, Colorado, nieder. Hier gründete sie eine Bach-Gesellschaft und das Women‘s String Ensemble. Sie dirigierte auch das Denver Businessmen‘s Orchestra, aus dem 1968 das Brico Symphony Orchestra wurde. Sie war von 1958 bis 1963 Dirigentin des Boulder Philharmonic Orchestra. Brico trat weiterhin als Gastdirigentin auf, darunter auch bei der Japan Women‘s Symphony.

Biopic Drama | Niederlande 2018 | Regie: Maria Peters | Mit: Christanne de Bruijn, Benjamin Wainwright, Richard Sammel, Annet Malherbe, u.a. | L: 137 Minuten | FSK: o.A.

