Die Drängnisse der Zeit sind andere

Bereits 1950 sah sich der frisch gewählte Kulturamtsleiter Rudolf Huber vor Aufgaben gestellt, die noch heute aktuell sind. Ob es sich um die schlechte Unterbringung des Archivs handelte oder den Umbau des Hölderlinturms zu einer Gedenkstätte oder die Ablehnung von Kunst am Bau – alles Fragen, die nach 70 Jahren noch relevant sind. Hat die Kulturpolitik in Tübingen seit der Nachkriegszeit an Bedeutung gewonnen oder bewegt sie sich nach wie vor an der Peripherie der Stadtgesellschaft?