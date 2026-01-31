Die drei ??? - Audiovisuelle Lesung mit Christopher Tauber

Comicbuchautor Christopher Tauber wird mit „DIE DREI ??? – Phantom Highway“, dem inzwischen sechsten Abenteuer der beliebten Jugend-Detektive als Graphic Novel, in Nordheim sein.

Die audiovisuelle Lesung findet am 7. März 2026, 19 Uhr, im Vereinsraum Kinderhaus Pusteblume, Südstraße 60 in Nordheim statt. Neben Verweisen auf den Gruselklassiker von Gaston Leroux, 50ies SciFi und Retro-Games bietet dieser Fall auch musikalische Überraschungen. Diese stammen aus der Feder der New Yorker Songwriterin Phoebe Kreutz. Auf der Bühne wird nicht nur die unheimliche Stimmung rund um das verlassene Planetarium, sondern auch die dort versteckte Musik zum Leben erweckt.