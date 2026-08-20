Mit Oliver Rohrbeck & Jörg Klinkenberg

Die Stimme von Justus Jonas live erleben – und mit ein bisschen Glück und Talent selbst Teil eines spannenden Hörspiels werden: Genau das macht diese besondere Show möglich!

Oliver Rohrbeck, bekannt als Justus Jonas aus der Kulthörspielreihe „Die drei ???“, geht auch 2026 gemeinsam mit Geräuschemacher Jörg Klinkenberg auf Tour. Im Gepäck: ein Mitmach-Event der besonderen Art. Im Mittelpunkt steht die Geschichte Die drei ??? Das Erbe des Meisterdiebes, die exklusiv für die Bühne neu aufbereitet wurde. Gemeinsam mit bis zu acht Fans entsteht bei jeder Vorstellung ein einmaliges Live-Hörspiel – direkt vor den Augen des Publikums. Mit Alltagsgegenständen, überraschenden Effekten und viel Fingerspitzengefühl zaubert Jörg Klinkenberg live die Geräuschkulisse, die man sonst nur aus dem fertigen Hörspiel kennt. Dazu kommen ausgewählte Musikelemente und ein detailreiches Sounddesign, welche das Abenteuer perfekt in Szene setzen.

Ein unterhaltsamer Abend für Hörspiel-Fans jeden Alters – spannend, kreativ und absolut einzigartig.

Inhalt der Folge Die drei ??? Das Erbe des Meisterdiebes

Victor Hugenay ist tot! Der Meisterdieb und Erzrivale der drei ??? ist tödlich verunglückt. In einem rätselhaften Testament hinterlässt er Hinweise auf das bisher unentdeckte Diebesgut: Einige wertvolle Gemälde im Wert von mehreren Millionen Dollar. Die drei Detektive nehmen die Spur auf, doch der erste Detektiv scheint mit seinen Gedanken ein wenig woanders zu sein. Was ist los mit dem Kopf der drei Detektive? Als ein geheimnisvoller Unbekannter auftaucht, der ebenfalls hinter dem Bilderversteck her zu sein scheint, müssen Justus, Peter und Bob zeigen, was in ihnen steckt. Werden sie auch noch das letzte Rätsel lösen und die verschollenen Bilder vor ihrem mysteriösen Verfolger finden?