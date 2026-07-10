Die drei ??? Kids: Autor live erleben!

Wer kennt sie nicht: Justus, Peter und Bob, die drei jungen Detektive aus Rocky Beach! Gemeinsam lösen sie spannende Rätsel, verfolgen geheimnisvolle Spuren und erleben aufregende Abenteuer.

Seit fast 20 Jahren denkt sich Boris Pfeiffer, einer der Autoren von „Die drei ??? Kids“, diese spannenden Krimi-Fälle aus und hat bereits mehr als 100 Bände der Reihe geschrieben. An diesem Nachmittag nimmt er das Publikum mit in die aufregende Welt der beliebten Nachwuchsdetektive.

Ein Muss für alle Fans von Rätseln, Detektivgeschichten und den drei ??? Kids.

Dauer: ca. 90 Minuten