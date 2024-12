Die drei kleinen Schweinchen

Dir drei kleinen Schweinchen werden beim Blinde Kuh-Spielen verblitzt, verdonnert und verhagelt. Sie brauchen ein Haus. Aber wo findet man ein Haus? Wächst es auf dem Rücken oder träumt man es? Sie sind klein, aber nicht dumm, und so baut jeder sein Haus: aus Stroh, Holz und Stein. Zum Besuchen! Das bleibt nicht unbeobachtet. Da tarnt sich einer, der alles sieht, und ihn sieht keiner. Und der will fressen. Aber wenn man zusammenhält, kann einem selbst der stärkste Sturm nichts anhaben. Mit Stabfiguren, mit Musik und mit viel Stroh setzen Martha Rudolf und Ulli Volland ihre Geschichte in Szene.