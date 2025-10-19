Die drei kleinen Schweinchen

Kindertheater

bis

Theater DERenDINGEn Derendinger Strasse 98, 72072 Landkreis Tübingen

Die drei kleinen Schweinchen werden beim blinde Kuh spielen verblitzt, verdonnert und verhagelt.

Sie brauchen ein Haus. Aber wo findet man ein Haus? Wächst es auf dem Rücken oder träumt man es? Sie sind klein, aber noch nicht dumm und so baut jeder sein Haus: aus Stroh, Holz und Stein. Zum Besuchen! Das bleibt nicht unbeobachtet. Da tarnt sich einer, der alles sieht und ihn keiner. Und der will fressen. Doch wenn man zusammenhält, kann einem selbst der stärkste Sturm nichts anhaben. 

Für Kinder ab 4 Jahren.

Info

Kinder & Familie
bis
