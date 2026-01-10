Die drei ???

Das Kabinett des Zauberers

Bürgerzentrum Waiblingen An der Talaue 4, 71334 Waiblingen

Ein Zauberer verschwindet während seiner Vorstellung in einem Schrank; und er taucht nicht wieder auf. 

Scherz oder ausgeklügelte Entführung? Auf jeden Fall alles andere als Hokuspokus, da sind sich die drei ??? einig. Die jungen Detek-tive Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews müssen auf der Suche nach dem verschwundenen Zauberkünstler Pablo mehr als nur ein Zauberkabinett durchsuchen. Und das scheint jemandem überhaupt nicht zu gefallen, stoßen sie dadurch doch auf die Spur eines vor langer Zeit entwendeten Schmuckstücks …

