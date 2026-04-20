»Wer, wenn ich schriee, hörte mich denn aus der Engel Ordnungen?« – Mit diesen berühmten Worten beginnt Rilkes poetische Reise zwischen Himmel und Erde. Die Duineser Elegien gelten als Meisterwerk der deutschen Lyrik und sind zugleich schier unergründlich in ihrer Tiefe. Zwei neugierige Schauspieler*innen wagen sich an das Unmögliche: eine performative Annäherung an Rilkes geheimnisvolle Verse. Frederik Leberle und Britta Scheerer führen Sie durch eine Welt, in der Engel um her wandeln, Liebende sich suchen und Akrobaten das Dazwischen aushalten.

Eine poetische Entdeckungsreise für alle, die sich von der Macht der Sprache berühren lassen möchten.