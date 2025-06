Die Dukehill Strummers sind fünf mit verschiedenen Wassern gewaschene Musiker, die in den letzten Jahrzehnten in den unterschiedlichsten Bands Bühnen-, Studio- und sonstige Erfahrungen gesammelt haben.

In akustischer Besetzung spielen sie sowohl bekannte als auch vollkommen unbekannte Songs, von Blues und Bluegrass über Folk und Country bis hin zu Pop und Rock. “From Hank (Williams) to Frank (Zappa)”, da ist sehr viel möglich. Man darf gespannt sein!

Die fünf in Würde gereiften Herren versprechen einen Abend mit großer Spielfreude, guter Kommunikation mit dem Publikum, wenig Blut, aber viel Schweiß und Tränen, ein Erlebnis also, das der Besucher wahrscheinlich nicht so schnell vergessen wird.