Die dumme Augustine lebt mit ihrer Familie im Zirkus. Ihr Mann, der dumme August, tritt täglich als Clown auf, Augustine kümmert sich um die Kinder und den Haushalt. Wie gerne würde auch sie einmal in der Manege stehen. Aber der dumme August hält an der Rollenverteilung fest, bis er eines Tages zum Zahnarzt muss und nicht auftreten kann. Da springt die dumme Augustine für ihn ein, und alle sind begeistert. Von da an teilen sich die beiden die Auftritte im Zirkuszelt, den Haushalt und das Versorgen der Kinder.

Ein Stück für Kinder und alle, die Freude an Tanz und Theater haben. Spaßige Szenen wechseln mit gefühlvollen Momenten und erzählen in einer kompakten, unterhaltsamen Vorstellung eine schöne Geschichte mit Happy End.