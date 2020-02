Für Kinder ab 3 Jahren.

Tagein tagaus muss die dumme Augustine immer nur waschen, bügeln, kochen und sich um die Kinder kümmern. Sie würde zu gerne auch einmal in der Manege stehen, so wie ihr Mann, der dumme August. Da trifft es sich gut, dass er eines Tages zum Zahnarzt muss und der Zirkusdirektor schnellstmöglich eine Vertretung braucht. Das ist die Gelegenheit für die dumme Augustine, sie springt ein und kann das Publikum genauso zum Lachen bringen wie der dumme August. Von nun an wollen August und Augustine sich die Zirkusarbeit genauso teilen wie die Hausarbeit.

