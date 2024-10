„Ist das Zirkusleben nicht herrlich?“ fragt Guggilein in die Runde und beginnt so die Geschichte über ihre Eltern, den dummen August und die dumme Augustine.

Tagein tagaus muss sich die dumme Augustine um Haushalt, Kinder und das Wohlbefinden ihres Mannes kümmern. So war das auch schon bei der Ur-Ur-Großmutter und seit die Zirkusgeschichte geschrieben steht. Darum will der dumme August auch nichts von den Träumen seiner Frau, selbst einmal im Zirkus auftreten zu dürfen, hören. Doch eines Tages bekommt der dumme August Zahnschmerzen und muss zum Arzt. Oh weh, wie werden wohl der Zirkusdirektor und die dumme Augustine diese Situation retten?

Otfried Preußlers Kinderbuchklassiker „Die dumme Augustine“ erzählt von Gleichberechtigung, großen Chancen und riesigem Mut. Choreografin Judith Seibert und ihre Kompanie machen daraus ein überaus unterhaltsames Tanztheater, das Klein und Groß in die zauberhaft bunte Zirkuswelt mitnimmt.