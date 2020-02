Friederike Gollwitzer findet in einem alten Karton die Lebensaufzeichnungen ihres 1868 geborenen Großvaters, geschrieben auf gebrauchten Briefumschlägen und altem Packpapier. Gemeinsam mit ihrem Mann Gerd Scherm macht sie sich auf zu einer Expedition in die Vergangenheit. Was als private Ahnenforschung begann, entwickelt sich in einzelnen Episoden zu einem lebendigen Bild von hundert Jahren Geschichte.

Das Paar präsentiert bei der Lesung Ausschnitte aus dem spannenden Buch.