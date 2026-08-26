Zum traditionellen Böhmischen Konzertabend am Samstag, 31. Oktober 2026 um 19.30 Uhr laden „Die Egerlandmusikanten“ in den Kursaal Bad Mergentheim ein. Seit rund 30 Jahren hat sich das Orchester der original böhmischen Blasmusik verschrieben.

Unter dem Gründer und langjährigen Leiter Fred Prokosch haben die Egerlandmusikanten zahlreiche erfolgreiche Konzert im weiten Umkreis bestritten. Seit der Saison 2026 leitet das Orchester Edi Sagert. Er ist in der Musikszene kein Unbekannter. Er war Flügelhornist unter Ernst Mosch und den Original Egerländer Musikanten und war viele Jahre Profimusiker im Hessischen Landespolizeiorchester. In der Originalkapelle Egerland spielte er Trompete und war dann auch mehrere Jahre deren musikalischer Leiter.

Die Musikerinnen und Musiker der Egerlandmusikanten sind allesamt Amateure, pflegen aber mit viel Leidenschaft und Liebe zum Detail die böhmische Blasmusik.