Die einfachen Dinge - Open air Kino auf Burg Steffenfels

Hätten Sie gedacht, dass ein Kino in ein Auto passt?

Die Filmvorführer des Kinomobils können es Ihnen beweisen. Fast täglich be- und entladen sie den Kinomobilbus mit einem digitalen Filmprojektor, einem Beamer, Tonanlage und zerlegten Leinwänden und fahren mit der gesamten Ausrüstung zu den Einsatzorten in ganz Baden-Württemberg. Auch nach Untergruppenbach auf die Burg Stettenfels in den Burggraben werden sie kommen!

Los geht's um 20:45 Uhr mit: Die einfachen Dinge

Keiner hat einen so vollen Terminkalender wie Vincent Delcourt. Da kommt es ungelegen, wenn das schicke Cabrio auf einer Landstraße plötzlich absäuft. Nicht allein der Sportwagen bedarf der Wartung. Sein Besitzer selbst atmet inzwischen regelmäßig in die Tüte. Zum Glück kommt ihm der Eremit Pierre zur Hilfe.

Nach seinen Kinoerfolgen „Birnenkuchen mit Lavendel“ und „À La Carte“ meldet sich Éric Besnard mit dieser leichtfüßigen Komödie vor imposanter Bergkulisse zurück.

Infos unter: 07131-2786550