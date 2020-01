Die einzigartige Magic Dinner Show

Tauchen Sie ein in eine magische Atmosphäre und genießen Sie den Abend mit allen Sinnen. Lassen Sie sich verzaubern von Magier Ralf Gagel und einem zauberhaften Menü aus der Palatin-Küche und erleben Sie internationale Zauberkunst hautnah.

Ralf Gagels Internationales ZauberTheater ist vielseitig, interaktiv, witzig, magisch, spannend, erotisch, bezaubernd, frech, atemberaubend und voller Wunder. Er wird Ihre Gedanken lesen und Menschheitsträume verwirklichen. Als absolutes Highlight wird auf spektakuläre und innovative Weise eine Zuschauerin völlig frei schweben, die selbst Physiker staunen lässt …

Ralf Gagel war 2016 bereits zum 11. Mal im Magic Castle in Hollywood, Los Angeles, USA engagiert. Er begeistert dort seit 2001 mit über 300 Shows das Publikum an dem Ort, an dem die besten Zauberkünstler der Welt auftreten.

Um 18 Uhr begrüßen wir Sie mit einem Aperitif zur Einstimmung im Foyer. Ab 19 Uhr werden Sie dann von unserem 4-Gänge- Menü und der magischen Show verzaubert.