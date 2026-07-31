Die einzige Physikshow in 4D

Wir freuen uns sehr, dass die Physiklehrer von physik-event bereits zum vierten Mal bei uns im Theaterhaus auftreten werden.

Das Physik nicht graue Theorie ist, sondern extrem unterhaltsam und spaßig sein kann, haben Hartmut Aichert, Markus Kuschel, Nils Laßmann und Jürgen Reiber in den vergangenen 14 Jahren bei zahlreichen Shows oft genug bewiesen, wo ihre Begeisterung für Physik schnell auf die großen und kleinen Zuschauer übersprang.

Im Gepäck bzw. im Großtransporter der Physiklehrer befinden sich viele spektakuläre, verblüffende, besinnliche, romantische, furchteinflößende Experimente.

Wir dürfen z.B. schon sehr gespannt sein, ob es den Tüftlern tatsächlich gelingt Musik mit einem Laser zu übertragen oder ob sie sogar ein Perpetuum Mobile im Theaterhaus der Weltöffentlichkeit präsentieren werden.

Diese Physikshow ist für Kinder, Jugendliche und Erwachsene ausgerichtet.

Weitere Infos unter www.physik-event.de