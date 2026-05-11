Die Entzauberung der Macht

Proteste in Prosa, Poesie und Parodie.

Schwimmende Kolosse bedrohen die einst so machtvolle Republik Venedig und beschleunigen ihren Verfall.

Eine Ironie der Geschichte, die Verkehrung der Machtverhältnisse. Mit kleinen Ruderbooten und Gondeln haben die Venezianer jahrelang protestiert, demonstriert und gewonnen – die Kolosse müssen draußen bleiben.

Wie Tucholsky sagte: „Der opponierende Sklave ist immer mächtiger als der regierungssüchtige Herr.“ Ein Dauerthema in der Literatur. Die Mächtigen und ihre Gegenspieler sind der rote Faden bei Shakespeare und Schiller. „Sire, geben Sie Gedankenfreiheit“, traut sich der Marquis Posa vom absoluten Monarchen Philipp II. von Spanien zu fordern. Und Wilhelm Tell verweigert dem Hut des Landvogts den Gruß. „Ich habe einen Traum.“