Die Erben der Revolution

Im Dezember 2010 begann in Tunesien eine Reihe von Protesten und Aufständen, die fast die gesamte arabische Welt erfassten, u. a. Ägypten, Bahrain, den Jemen, Libyen und Syrien. Der damalige Nahostkorrespondent der ARD Jörg Armbruster war mittendrin und prägte mit seinen fundierten und engagierten Berichten das Bild insbesondere der Revolution in Ägypten bis zum spektakulären Sturz des ägyptischen Herrschers Hosni Mubarak am 11. Februar 2011 in Kairo. Inzwischen sind die Hoffnungen auf mehr Demokratie und fundamentale Veränderungen der Ernüchterung gewichen. In seinem 2020 erschienenen Buch zieht der Nahostexperte Bilanz und beschreibt die aktuelle Lage anhand sorgfältiger Recherchen.

