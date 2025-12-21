Ein Familiendrama nach Motiven von William Shakespeares "König Lear" von Jasmin Meindl und Christian Muggenthaler.

Zorn, Gier, List, Hass – und tiefe Leidenschaft: Die Tragödie „König Lear“ von William Shakespeare gilt bis heute als einer der Klassiker unter den Klassikern. Das Stück um Liebe, Lüge und Verrat stellt Fragen, die ganz gegenwärtig sind – bis hin zum Erbschaftsstreit und zur Frage über den Wert des Alters. Mit einer Uraufführung des Stücks „Die Erbschaft“, einer Überarbeitung des klassischen Stoffs durch Intendantin Jasmin Meindl und Christian Muggenthaler, wird dieser Klassiker dem Publikum des Landestheaters Dinkelsbühl neu ans Theaterherz gelegt: verschlankt, verändert, neu gewirkt, zugleich aber mit dem durchs Unglück rasenden Shakespeare-Puls. Die Geschichte wird verlegt in eine märchenhafte Zeit, in ein zeitloses Land, in dem die Großbäuerin Julia Lirić ihren Reichtum an ihre drei Kinder übergibt: Kann das gutgehen?

Buch: Jasmin Meindl, Christian Muggenthaler

Regie: Klaus Kusenberg

Mit: Léonie Thelen, Dirk Waanders, Thomas Weber, Maike Frank, Leonard Graeber