Zydeco Annie

HOT 'N SPICY entführt Sie in die akustische Musik Louisianas. Das ist Oldtime-Zydeco mit der traditionellen Besetzung Akkordeon, Waschbrett, Standschlagzeug und Kontrabass. Knackige Piano Two-Steps im Honky-Tonk-Sound wie auch zum Teil A-Capella gesungene Cajunwalzer.

Dies alles garniert mit humorvollen Anekdoten und Geschichten rund um das Bandleben von ZYDECO ANNIE + SWAMP CATS.

Anja Baldauf - sie stammt aus einer Akkordeonfamilie. Seit frühester Kindheit ist das Akkordeon ihr täglicher Begleiter. Aufgewachsen mit bayrischer Hausmusik, ihre Jugend mit orchestralen Akkordeonklängen verbracht und Klassik studiert, hat sie sich auf einer ihrer Tourneen in die Cajun- und Zydecomusik verliebt. Ihr Spiel ist dabei so facettenreich wie das Leben selbst, sprühende Lebensfreude, unendliche Sehnsucht, die Ernsthaftigkeit des Musizierens und ganz bestimmt die große Liebe zu ihrem Instrument. Mit ihren SWAMP CATS gilt Zydeco Annie längst als eine der besten Zydecobands in Europa.