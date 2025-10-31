Die Erfindung

C& S, ein kinderloses Paar mittleren Alters, liegen jede Nacht genervt wach und müssen gezwungenermaßen dem tobenden Streit der Nachbarsfamilie von oben zuhören. Was geht da vor? Aufgrund des Schlafmangels geht zunehmend ihre Phantasie mit ihnen durch und der Roman Wormed, den C gerade auf dem Nachtisch liegen hat und liest, wird hierbei wahrlich zum urkomischen und eigenartigen Ideengeber. Nach kurzer Überlegung eröffnen sie dank der engagierten Mitwirkung von Manfred (aufopfernder Katzenfreund, langjähriger Internetexperte und einziger Freund), ihren ersten, fingierten Onlinehandel für „gewurmte Leiber“ samt einer innovativen Website mit Bestellbutton. Dieser Bestellbutton „glüht“ in Folge. Welch unerwarteter Online-Erfolg und zudem extrem aufregend für die beiden. Ein schöner Nebeneffekt: Ihre Beziehung erhält neuen Schwung. Bis skurrile Zuschriften den Irrwitz der Welt spiegeln und absonderliche Romanfantasien eines Autors real werden. Setz spült urkomisch und gewohnt skurril verborgene Phantasien an die Oberfläche und bringt ein Paar an seine Schmerzgrenzen.

Clemens J. Setz blickt in seinem dritten Auftragswerk (nach Die Abweichungen, 2018 und Der Triumph der Waldrebe in Europa, 2022) tief hinein in den Beziehungskosmos eines Paares und erforscht präzise dessen Begehren, Missverständnisse, Ärgernisse, Spielchen und Ängste. C und S verstricken und verrennen sich mehr und mehr in der Sprache, den Handlungen und den Bildern eines abstrusen Romans und somit gleichzeitig in der verästelten und für sie rätselhaften Welt des Darknets. Hinter der bürgerlichen Fassade geraten Realität und Fake-Vermutungen zunehmend in Konflikt. Das Misstrauen wächst und die möglichen Gräuel spiegeln sich im Gegenüber.

Ihre Wirklichkeit gerät Schritt für Schritt aus den Fugen.

Wie sind sie da bloß hineingeraten?