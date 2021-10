Die erfolgreiche Online-Bewerbung

Die Standardbewerbung in Papierform?! Nicht bei der Generation der Digital Natives. Bewerben geht online und das kreativ und modern. Im Online Workshop für Jugendliche und junge Erwachsene am Donnerstag, 21. Oktober 2021 von 18.00 - 19.30 Uhr, geht es um digitale Bewerbungsstandards und Online-Bewerbungsportale von Unternehmen. Die Teilnehmenden erfahren zudem, welche Social Media Plattformen für eine digitale Bewerbung in Frage kommen. Da Unternehmen bei der Personalauswahl immer öfter die Aktivitäten von Bewerber*innen im Netz mit einbeziehen, geht es im Seminar auch darum, was das World Wide Web über einzelne Personen verrät.

Die Veranstaltung ist kostenlos und Teil der Reihe „Next Level - finde deinen Weg“. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, ist eine Anmeldung erforderlich: Per E-Mail an Ludwigsburg.BCA-Veranstaltungen@arbeitsagentur.de oder telefonisch bei unter 07141 / 137 426/427. Die Teilnehmenden benötigen ein internetfähiges Endgerät (Smartphone/Tablet/Laptop/Rechner). Die Einwahldaten zum Portal werden mit der Anmeldebestätigung mitgeteilt.

INFO:

Wer einen Beratungstermin bei der Berufsberatung möchte, kann diesen per E-Mail unter Ludwigsburg.Berufsberatung@arbeitsagentur.de vereinbaren. Möglich ist auch eine telefonische Terminvereinbarung unter 07141 137 271. Gerne kann auch ein Termin für eine Videoberatung vereinbart werden.

