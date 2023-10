Die Erinnerung wachhalten: Stolpersteine in Schwäbisch Hall

m Rahmen der Gedenkveranstaltung 85. Reichspogromnacht.

Seit 2005 erinnern Stolpersteine an jüdische Bürgerinnen und Bürger aus Schwäbisch Hall, die in unserer Stadt lebten und in der Zeit des Nationalsozialismus verfolgt und umgebracht wurden. Bei einem Stadtspaziergang zu diesen Erinnerungssteinen berichtet Elke Däuber über die verschiedenen Schicksale und das Leben der jüdischen Germeine Schwäbisch Hall.