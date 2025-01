Die erstaunlichen Abenteuer der Maulina Schmitt

Theatertäschle in Kooperation mit der Württembergischen Landesbühne Esslingen, von Finn-Ole Heinrich, ab 10 Jahren

Maulina Schmitt ist die Prinzessin von Maul­dawien. Ihr perfektes Königreich bricht auseinander, als sich die Eltern trennen. Sie muss mit ihrer Mutter umziehen, in eine Wohnung voll mit Plastik, und ist jetzt außerdem auf einer anderen Schule. Und wenn Maulina was nicht gut findet, dann gibt’s eine Maulplosion! Der erste Tag in der neuen Schule: Eine Murksschule voller popelfressender Einzeller. Glücklicherweise ist da noch Paul, mit dem sie sich auf Anhieb versteht. Gemeinsam mit Maulinas Freunden Mona und Bart fassen sie einen Plan, der Maulinas­ Eltern wieder zusammenbringen soll. Doch dann erfährt Maulina­ von der Krankheit ihrer Mutter. Alles Wüten und Toben hilft hier nichts. Was helfen könnte: Zusammenstehen, Vertrauen fassen, Mut machen – und neue Pläne schmieden: Schließlich wartet auf Maulina ein Leben in Maultropolis. Maulina Schmitt ist ein Mädchen voller Energie, fantasievoll und eigensinnig. Mit ihren Freunden schafft sie es, einer Serie von Herausforderungen zu trotzen, die ihr Leben total umkrempeln.

Information und Buchung nur für Schulklassen unter kulturamt@bietigheim-bissingen.de