Die erstaunlichen Abenteuer der Maulina Schmitt

Maulina Schmitt ist die Prinzessin von Mauldawien.

Ihr perfektes Königreich bricht auseinander, als sich die Eltern trennen. Sie muss mit ihrer Mutter umziehen, in eine Wohnung aus Plastik, und außerdem kommt sie auf eine andere Schule. Klar, dass Maulina das gar nicht gut findet. Und wenn Maulina etwas nicht gut findet, dann gibt’s eine Maulplosion!

Ihr Urteil nach dem ersten Tag in der neuen Schule ist vernichtend: Eine Murksschule voller popelfressender Einzeller. Glücklicherweise gibt es noch Paul, mit dem sie sich auf Anhieb versteht. Gemeinsam mit Maulinas Freundin Mona fassen sie einen Plan, der Maulinas Eltern wieder zusammenbringen soll. Doch dann erfährt Maulina von der unheilbaren Krankheit ihrer Mutter. Alles Wüten und Toben hilft hier nichts.

Was helfen könnte: Zusammenstehen, Vertrauen fassen, Mut machen – und neue Pläne schmieden. Maulina Schmitt ist ein Mädchen voller Energie und Tatendrang, fantasievoll und eigensinnig. Mit ihren Freundinnen und Freunden schafft sie es, einer Serie von Herausforderungen zu trotzen, die ihr Leben komplett umkrempeln. Dabei lernt sie, dass der Tod nicht das Gegenteil, sondern Teil vom Leben ist.