die exen „Pony im Koffer“

„Den Hauptgewinn bekommt man nie!“, so sagt die Tante.

Aber natürlich gewinnen die Kinder das Pony doch! Nun muss das Pony nach Hause geschmuggelt werden, vorbei an Hotelportiers, Schaffnern und der Tante. Denn Erwachsene wissen ja immer alles besser. Oder?

Eine abenteuerliche Reise beginnt, auf der sich nicht nur Koffer stapeln, sondern auch Probleme. Mit dabei sind Tante Charlyn, zwei Puppen und ein dickes Pony.

Ab 5 Jahren.