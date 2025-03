Stell dir vor: Alles, was du dir wünschst, geht in Erfüllung. Dem Fischer und seiner Frau passiert genau dieses Glück durch einen verwünschten Butt. Kaum aber hat man, was man will, will man was man nicht hat. Für Kinder ab 5 Jahren.

Tickets sind ab dem 1. Juli 2024 zum Preis von 5,50 € bei den Reservix-Vorverkaufsstellen in Leinfelden-Echterdingen erhältlich.

Online stöbern unter https://leinfelden-echterdingen.de/kulturprogramm

Veranstalter: Stadt Leinfelden-Echterdingen, Kulturamt