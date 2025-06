Die fäden in der hand

Das Landesmuseum Württemberg lädt in Kooperation mit der Künstlerin Patricia Paryz zum regelmäßigen Handarbeitstreff ins Alte Schloss ein.

Nimm Platz am großen Arbeitstisch in der Dürnitz, spinne neue Ideen, sei verwickelt in deine laufenden Projekten und den kreativen Austausch oder tüftle an neuen Techniken. Ob Häkeln, Stricken oder Sticken – egal, ob Anfänger*in oder Fortgeschrittene*r, alle sind willkommen! Pack ein, was du brauchst, und mach mit.

Das Café Dürnitz bietet eine Auswahl an Leckereien, gleichzeitig kannst du es dir auch mit eigener Verpflegung gemütlich machen.